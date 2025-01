Cronaca

COMASCO – I carabinieri continuano le operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia di Como. L’ultimo intervento la mattina del 31 dicembre, durante un rastrellamento nella zona boschiva di Orsenigo, è stato rinvenuto un panetto di marijuana dal peso di 1,2 chili, abbandonato nei pressi di un canale per la raccolta dell’acqua piovana.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e sono attualmente in corso indagini per individuare il responsabile o i responsabili del suo possesso. Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali attività sospette per contribuire alla sicurezza del territorio.

(foto archivio: controllo nel bosco da parte dei carabinieri, durante una operazione di ricerca dei bivacchi dello spaccio di droga)

04012025