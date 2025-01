Città

SARONNO – E’ stata pubblicata oggi, sulla pagina Facebook dell’asst Valle Olona, la lettera di ringraziamento scritta da una saronnese dopo il ricovero avvenuto a settembre della madre.

Ecco il testo integrale

Volevo esprimere la mia riconoscenza e gratitudine per il vostro servizio.

Mia mamma, lunedì 30/09, è stata ricoverata all’ospedale di Saronno per un intervento alla spalla.

Fin dal pronto soccorso abbiamo trovato un personale medico attento e scrupoloso, che ha prestato grande attenzione alle particolari necessità di mia mamma (oltre alla spalla, soffre di altre fragilità e malattie reumatologiche importanti).

L’intervento si è svolto regolarmente e, per precauzione, è stata tenuta una notte in osservazione in terapia intensiva, per poi essere trasferita nel reparto di ortopedia.

Il post operatorio si è svolto garantendo la sua tutela e le è stata presa cura [di lei], dal percorso riabilitativo ai piccoli bisogni giornalieri con umanità e rispetto. Non possiamo che ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico e di lavoro di squadra che si è preso cura di lei fino al momento della dimissione.

È spesso più facile scrivere recensioni negative, soprattutto in ambito medico. Durante il periodo COVID il lavoro degli ospedali è stato durissimo, e sono certa che tutti abbiano affrontato situazioni complesse. Ma quando ci si trova di fronte a una struttura che lavora così bene, è importante darne testimonianza.

Sono felice di constatare che nei vari turni ci si troviamo disponibilità, cortesia, professionalità e competenza a tutti i livelli.

Anche il vostro servizio di assistenza e urgenza nel reparto di geriatria dimostra un’organizzazione umana e precisa, con grande attenzione alla persona.

Tutti noi familiari ringraziamo di cuore per il lavoro fatto, augurandoci che i giovani in difficoltà, e spesso demotivati, abbiano modelli come il personale disponibile (per quanto possibile), e con grande dedizione.

Grazie ancora di cuore per tutto!

Buon lavoro!

Cordiali saluti,

Lucia