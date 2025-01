Groane

MONZA – Monza e Brianza fanalino di coda per la cultura. È quanto viene certificato dalla classifica sulla qualità della vita in Italia redatta dal Sole 24 Ore.

“Il dato complessivo che vede il nostro territorio posizionarsi al quarto posto deve essere analizzato più nel dettaglio” spiegano gli esponenti del gruppo provinciale Brianza Rete Comune. “Se infatti andiamo ad osservare singole voci, notiamo tristemente che la provincia brianzola si classifica all’ultimo posto per spese in cultura.”

In una recente intervista, lo stesso presidente Santambrogio ha riconosciuto i limiti della progettazione culturale di questi anni da parte della Provincia.

“L’unico progetto esistente, Ville Aperte, è stato ereditato dalle amministrazioni passate e siamo felici che venga sempre portato come esempio virtuoso. Così come è stato ereditato da un percorso precedentemente avviato con alcuni Comuni il progetto delle Pietre di inciampo.”

“Se finalmente è venuto il tempo di aprire una nuova fase di progettazione – dichiara il capogruppo Vincenzo Di Paolo – noi siamo pronti. Si potrebbero recuperare iniziative importanti come Abitatori del tempo e i poli musicali. Stabilire un investimento per i sistemi bibliotecari, come avevamo proposto nel nostro programma elettorale ripristinando un finanziamento economico che in altre Province c’è ma qui è stato eliminato. Concordare con gli stessi sistemi bibliotecari progetti di sostegno alla lettura. Riattivare la rete dei teatri e un calendario teatrale della Provincia. Sostenere la progettazione teatrale nelle scuole e per i più piccoli. Creare un circuito museale diffuso che valorizzi le collezioni e i patrimoni dei singoli Comuni. Attivare un tavolo di lavoro degli assessori alla cultura di tutti i Comuni e progettare con loro.”

Secondo il consigliere del centrosinistra “serve inoltre acquisire un’ulteriore consapevolezza di come, in un territorio come il nostro, fare cultura non significhi soltanto sostenere attività legate all’arte e al patrimonio architettonico e artistico. C’è una cultura del lavoro, dell’artigianato e dell’impresa. C’è anche una cultura della tutela ecologica e del patrimonio ambientale. Tutto ciò va integrato e messo a sistema provando a costruire un modello organico di valorizzazione territoriale. Noi siamo pronti a dare un contributo” ribadisce Di Paolo.