Cronaca

SARONNO – Disavventura per un ciclista ieri pomeriggio a Saronno: l’allarme è scattato alle 16, quando un uomo di 48 anni, che era in bici, è finito a terra mentre percorreva la periferica ma solitamente trafficata via Bergamo.

Sul posto tempestivo è stato l’intervento di una ambulanza della Croce rossa della sede di Lomazzo: il personale sanitario ha prestato le prime cure al quarantottenne, che è stato quindi trasferito al vicino ospedale di Saronno per gli accertamenti medici del caso e per essere medicato. Le sue condizioni non sono assolutamente apparse preoccupanti; si è infatti presto ripreso dopo l’incidente stradale.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio per una precedenze emergenza sanitaria)

04012025