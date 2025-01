Città

SARONNO – Oggi sabato 5 gennaio si aprono ufficialmente i saldi invernali in Lombardia e quindi a Saronno e nel saronnese, una delle occasioni più attese dell’anno per fare shopping risparmiando. Negli ultimi giorni le vetrine dei negozi si sono già riempite di cartelli con sconti e ribassi, attirando clienti alla ricerca di occasioni.

Consigli per uno shopping efficace

Per trarre il massimo vantaggio dai saldi è importante adottare alcune semplici strategie. Prima di tutto, è sempre bene controllare il prezzo originale e la percentuale di sconto indicati sul cartellino per assicurarsi che il ribasso sia reale. Provare i capi resta fondamentale per evitare acquisti sbagliati, così come conservare lo scontrino, che consente di richiedere la sostituzione o il rimborso del prodotto in caso di difetti. Pianificare gli acquisti con una lista può essere utile per concentrarsi su ciò che serve davvero, evitando spese superflue. Infine, è opportuno prestare attenzione alle promozioni ingannevoli, diffidando da sconti eccessivi o pubblicità poco trasparenti.

Durata e regole dei saldi

Quest’anno i saldi invernali dureranno fino a sessanta giorni, concludendosi il 4 marzo. La normativa prevede che i prodotti in saldo siano separati da quelli a prezzo pieno, oppure segnalati in modo chiaro. I commercianti sono obbligati a fornire informazioni veritiere sugli sconti e a rispettare quanto indicato nei cartellini.

