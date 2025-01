Cronaca

SARONNO – Non sono passati inosservati tra i pendolari gli interventi di pulizia realizzati nelle ultime settimane nello scalo di Saronno Sud. Non si tratta delle ordinarie pulizie quotidiane ma si un intervento più a fondo che ha portato a l’igienizzazione di pavimenti, panchine ma anche vetri e superfici dello scalo principale, della parte interrata dedicata alla linea Saronno-Seregno e anche della zona dei sottopassaggi.

La presenza degli addetti, dipendenti della nuova società che si occupa delle pulizie in tutta la rete ferroviaria, non è sfuggita, complice la divisa catarifrangente, ai pendolari. “In un primo momento sono stata semplicemente contenta di vedere qualcuno che si occupasse della stazione – racconta una viaggiatrice – e poi sinceramente ho notato dei miglioramenti della pulizia. Certo il fatto che non ci sia un presidio della stazione, lo spaccio, la presenza di senza tetto e via vai dai boschi non aiuta l’ordine, la sicurezza e la percezione dello scalo ma quanto meno un miglioramento su questo fronte si è visto”.

Pendolari abituali e viaggiatori occasionali restano in attesa dell’attivazione del progetto del piano sicurezza che con controlli mirati di associazioni come l’associazione nazionale carabinieri e i city angels dovrebbero garantire maggior presenza in stazione anche grazie al progetto che stanno predisponendo i servizi sociali e che dovrebbe essere attivato nell’ex bar dello scalo.

