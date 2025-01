Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Il 2025 del Trasporto pubblico locale si chiude come si era concluso il 2024: nel disordine informativo, se non addirittura nella disinformazione. È ormai inutile ricordare che la disinformazione sul Trasporto Pubblico Locale crea confusione e sfiducia, contrasta l’incremento dell’utenza, peggiora i già precari equilibri economici, e favorisce l’utilizzo smodato dell’automobile, che danneggia l’ambiente e il commercio e riduce la qualità della vita dei cittadini.

Nel merito, solamente grazie alla precisa segnalazione di Marino abbiamo scoperto che con il nuovo orario ferroviario il servizio tra Saronno e Milano Centrale (R28) subirà riduzioni, che per fortuna dovrebbero essere solo temporanee.

In particolare:

La corsa 2916/10307 da Milano Centrale (5.25) per Malpensa Aeroporto Terminal 2, con fermata a Saronno alle 5.54, sarà sospesa senza alcuna soluzione sostitutiva dal 4 marzo all’8 marzo, dal 18 marzo al 22 marzo e dal 25 marzo al 29 marzo;

per Malpensa Aeroporto Terminal 2, con fermata a Saronno alle 5.54, sarà dal 4 marzo all’8 marzo, dal 18 marzo al 22 marzo e dal 25 marzo al 29 marzo; La corsa 10388/2985 da Malpensa Aeroporto Terminal 2 per Milano Centrale (23.35), con fermata a Saronno alle 23.06 , terminerà la corsa a Milano Porta Garibaldi , senza proseguire per Milano Centrale, dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio e dal 3 marzo all’11 aprile; inoltre, dal 20 gennaio al 9 febbraio, il 15, 16, 22, 23 febbraio e dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio, la corsa sarà posticipata di 4 minuti (fermata a Saronno spostata alle 23.10, arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23.29 e a Milano Centrale, quando concesso, alle 23.39);

da Malpensa Aeroporto Terminal 2 per Milano Centrale (23.35), con , , senza proseguire per Milano Centrale, dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio e dal 3 marzo all’11 aprile; inoltre, dal 20 gennaio al 9 febbraio, il 15, 16, 22, 23 febbraio e dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio, la corsa (fermata a Saronno spostata alle 23.10, arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23.29 e a Milano Centrale, quando concesso, alle 23.39); La corsa 10310/2913 con origine da Saronno (5.06) per Milano Centrale (5.37), sarà sospesa senza alcuna soluzione sostitutiva dal 13 gennaio al 23 marzo; questa corsa non raccoglie solamente utenza da Saronno ma anche dalla corsa automobilistica sostitutiva S3 804 (Saronno 4.35 – Milano Cadorna 5.22).

Queste riduzioni di servizio non sono state oggetto di consultazione con la conferenza regionale del Tpl né con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti dei viaggiatori, in contrasto con l’art. 11 commi 1 e 4 della legge regionale 6/2012.

Regione Lombardia non ha prodotto una motivazione ufficiale e specifica per queste riduzioni al servizio. Nel corso della conferenza regionale Tpl tenutasi lo scorso 30 ottobre è stata presentata, per sommi capi e quindi senza i necessari dettagli, soltanto una proposta di orario che poi avrebbe dovuto essere rielaborata – come non ci è stato poi comunicato. La proposta che era stata illustrata non conteneva queste modifiche peggiorative.

Inoltre, i quadri orari pubblicati contengono ancora una volta le corse 14812/3001 da Saronno (partenza ore 5.34) a Taggia Arma (Im) e 3004/14891 da Taggia Arma (Im) a Saronno (arrivo ore 23.09), già presenti nell’orario 2024 ma che per motivi sconosciuti non sono mai state effettuate nel tratto Saronno-Milano Porta Garibaldi e viceversa. Dobbiamo aspettarci che questo servizio venga realmente offerto oppure chi ha compilato gli orari ha dimenticato di correggerli rimuovendo la tratta impossibile?

Oltre alla confusione creata sugli orari ferroviari, si aggiunge il fatto che l’applicazione mobile ufficiale del vettore ferroviario lombardo è stata colpita dall’introduzione di nuovi errori di programmazione.

La particolarità di questi errori è che sono stati introdotti con l’ultimo aggiornamento prima delle vacanze, a volte mai più corretti. Potrebbe darsi che vi siano delle difficoltà nello sviluppo su entrambi i principali sistemi operativi mobili, con uno solo dei due che viene veramente seguito e con l’altro che riceve i bug.

Il bug introdotto prima delle vacanze di agosto 2024 implica che:

Non è più possibile leggere l’elenco delle notifiche ma soltanto quelle push;

ma soltanto quelle push; In caso di frequente malfunzionamento delle notifiche push, che avviene soprattutto in caso di guasti gravi alla circolazione, per recuperare informazioni è necessario scorrere una ad una le schede delle direttrici ; qualora gli operatori si dimentichino di scrivere anche sulle pagine delle direttrici e contemporaneamente le notifiche push non funzionino, l’informazione è persa;

; qualora gli operatori si dimentichino di scrivere anche sulle pagine delle direttrici e contemporaneamente le notifiche push non funzionino, l’informazione è persa; I pallini colorati che identificano la situazione della direttrice (verde = circolazione regolare, blu = informazioni, giallo = criticità, rosso = criticità grave) risultano bloccati da inizio agosto e, da allora, non si aggiornano più in base ai messaggi contenuti.

Il bug introdotto prima delle vacanze di Natale 2024, risolto solamente il 2 gennaio, aveva sostituito la scheda “partenze” con quella degli arrivi. Quindi era presente la scheda “arrivi” due volte ma non la scheda “partenze”. Era impossibile dunque visualizzare l’elenco dei treni in partenza da una fermata.

È sempre confermata l’impossibilità di acquistare online il biglietto da Saronno a Gallarate, di seconda classe, poiché il motore orario è stato programmato per non visualizzare la soluzione con R17 per Novara ma soltanto con XP1 per Malpensa inutilmente di sola prima classe (è un treno uguale a tutti gli altri).

A questo punto l’auspicio più corretto è che i sistemi informatici con cui il vettore ferroviario interagisce con l’utenza siano totalmente riprogrammati da nuovo, magari affidandosi a un team di sviluppo qualificato e provvisto delle opportune competenze tecniche per tutti i sistemi operativi di destinazione, che sia in grado di svolgere attività di test e di identificare e correggere tempestivamente eventuali errori di programmazione, e che la comunicazione sia affidata a operatori che conoscano la ferrovia lombarda e le origini e destinazioni e percorsi dei nostri treni.

Al museo degli orrori informativi purtroppo anche Saronno offe il proprio contributo.

Come è noto, lodevolmente, il Comune di Saronno ha impegnato 25.000 euro per rendere gratuito il trasporto automobilistico urbano dal 2 dicembre (il 1° era domenica, niente servizio) al 4 gennaio (il 5 è domenica, niente servizio, il 6 è festa, niente servizio).

Tuttavia, è rimasta invariata l’inesistente qualità delle informazioni sul servizio: esistono ancora fermate totalmente sprovviste di orari e altre con orari obsoleti o che il degrado ha reso non visibili. Il percorso della linea 4 indicato su Google Maps è errato; il percorso della linea 4 attraverso il rinnovato quartiere Matteotti non è mai stato aggiornato in modo ufficiale è suscettibile di interpretazione tra un documento e l’altro (chi lo usa lo sa, chi vorrebbe utilizzarlo no).

Inoltre, non è stata erogata alcuna informazione sul campo in merito non solo alla consistenza dell’orario ridotto natalizio, ma alla sua stessa esistenza. In questo modo, tranne quella volta che noi volontari del Comitato Viaggiatori siamo riusciti a informare direttamente a voce la persona in attesa del bus mancante, altre si sono ritrovate abbandonate senza bus e senza informazioni.

Ben sapendo che non può sostituire le informazioni alle fermate, indichiamo che l’orario vigente può essere consultato online al seguente indirizzo.

Continua a essere carente, e del tutto assente sul campo, l’informazione sulle rivendite dove sia realmente possibile acquistare biglietti e abbonamenti per i bus urbani a Saronno.

Ben sapendo che non può sostituire le informazioni alle fermate, indichiamo che la mappa delle rivendite può essere consultata online al seguente indirizzo.

L’acquisto a bordo è oggetto di maggiorazione (0.70€) anche in caso di chiusura di alcune rivendite.

Poiché anche le tariffe possono essere oggetto di difficoltà informativa, ricordiamo quelle vigenti dal 7 gennaio:

Biglietto ordinario di corsa semplice valido 60 minuti dalla prima timbratura € 1.30 Biglietto a bordo di corsa semplice valido per una corsa dal momento della timbratura € 2.00 Carnet da 10 corse, ogni biglietto è valido per una corsa dal momento della timbratura e non vendibile separatamente € 11.70 Tessera di riconoscimento obbligatoria per abbonamenti urbani € 5.00 Abbonamento settimanale ordinario € 9.70 Abbonamento mensile ordinario € 34.00 Abbonamento annuale ordinario € 322.00 Abbonamento settimanale ridotto (under 26 anni) € 7.80 Abbonamento mensile ridotto (under 26 anni) € 27.00 Abbonamento annuale ridotto (under 26 anni) € 217.00

Sempre validi i titoli di viaggio integrati regionali:

Io Viaggio Ovunque In Lombardia – 1 giorno € 17.50 Io Viaggio Ovunque In Lombardia – 2 giorni € 29.00 Io Viaggio Ovunque In Lombardia – 3 giorni € 35.00 Tessera Io Viaggio € 10.00 Io Viaggio Ovunque In Lombardia – 7 giorni € 46.50 Abbonamento Mensile Io Viaggio Ovunque In Lombardia € 116.00 Abbonamento Trimestrale Io Viaggio Ovunque In Lombardia € 333.00 Abbonamento Annuale Io Viaggio Ovunque In Lombardia € 1110.00 Abbonamento Mensile Io Viaggio Ovunque In Provincia di Varese € 81.00 Tessera Io Viaggio in Famiglia: trasporto gratuito degli under 14 se accompagnati da un familiare adulto in possesso di un biglietto o abbonamento valido. Per i bambini con meno di 4 anni non occorre la tessera. € 0.00

