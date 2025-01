news

l 2025 inizia in maniera esplosiva per una delle Initial Coin Offering (ICO) dedicate a Pepe the Frog. Parliamo di Wall Street Pepe, un progetto afferente alle meme coin che ha però delle soluzioni di utilità che stanno subito attirando l’interesse degli investitori, soprattutto quelli di piccolo calibro alla ricerca di un metodo di investimento che possa essere sicuro e condiviso.

Il progetto, che ha come testimonial la famosissima rana di Matt Furie, Pepe, sfrutta l’immaginario dei broker di Wall Street, arricchitisi grazie alle informazioni privilegiate provenienti dagli insider. La rana è presentata in questo contesto con abiti chiaramente riconoscibili e una Lamborghini nuova fiammante, tutti simboli del successo e indipendenza finanziaria.

Al di là della presentazione da meme classico, WEPE ha delle frecce al suo arco che rivelano l’utilità del progetto. Non è un caso quindi che abbia già raccolto 40 milioni di dollari in finanziamenti a un mese dal lancio della prevendita, totalizzando più di 1 milione di dollari al giorno.

Alpha calls e informazioni di prima mano

L’utilità di Wall Street Pepe nasce dal gruppo VIP esclusivo che punta a creare. Tutti i possessori di token WEPE potranno infatti entrare a far parte di questo gruppo, all’interno del quale gli investitori possono scambiarsi informazioni privilegiate e puntare su investimenti sicuri e testati, in modo da ottenere i risultati sperati. L’idea è quella di permettere anche agli investitori più piccoli, con pochi capitali, di competere con le grandi “whale”, le balene dell’ambito finanziario che con ingenti somme di denaro possono facilmente direzionare il mercato dove preferiscono.

L’unione fa la forza, questo il motto della WEPE Army che vuole opporsi allo strapotere delle balene. Ed è subito virale, grazie anche alle partnership, come quella con Best Wallet, che ha permesso al progetto di raggiungere un più vasto bacino d’utenza in tempi ancor più rapidi rispetto ad altre presale.

Oltre a un whitepaper dettagliato, visionabile direttamente sul sito ufficiale, Wall Street Pepe è caratterizzato da una robusta tokenomics suddivisa come segue: 20% di token totali dedicati alla prevendita, il 38% dedicato al marketing, il 15% alla liquidità e premi di trading mentre il 12% finale è dedicato allo staking.

Chi decide di acquistare ora WEPE può infatti già bloccare i token, generando un APY annuale del 32%. Una percentuale senz’altro interessante ma che diminuisce man mano che il pool di staking si amplia, quindi per i primi investitori vale la pena prendere in considerazione questa opzione quanto prima possibile.

Come partecipare alla prevendita

Per acquistare WEPE è necessario disporre di un wallet compatibile con la presale, come il già citato Best Wallet ma anche Metamask, per esempio. Dopodiché, possedendo ETH, USDT o BNB, sarà possibile acquistare WEPE al cambio con queste criptovalute. In caso non si disponga ancora di cripto utili all’acquisto, è possibile usare anche una carta di credito, semplificando ulteriormente il procedimento di acquisto del token.

Il costo attuale del token è di 0,0003664$, un prezzo molto vantaggioso poiché la presale è ancora nelle sue fasi iniziali. Bisogna tener conto però che questo prezzo aumenterà nelle fasi successive, man mano che tutti i token vengono acquistati. Infine, il prezzo culminerà e potrà raggiungere traguardi esplosivi al lancio sugli exchange, ovvero il momento più atteso da tutti i finanziatori del progetto. Come è facile intuire, a trarre maggior profitto saranno proprio i primi partecipanti, quelli che hanno acquistato WEPE al prezzo più basso.

Se il successo di PEPE, Pepe Unchained e altre meme coin è un indicatore di cui tener conto, WEPE potrebbe facilmente emergere come uno dei principali attori del panorama Web3. Per gli investitori, rappresenta un’opportunità unica per partecipare a un movimento che non solo intrattiene, ma rivoluziona il modo in cui le criptovalute possono essere utilizzate.

Per seguire tutte le novità in merito a Wall Street Pepe è infine consigliato unirsi ai canali social principali. La pagina ufficiale su X, per esempio, conta già 30.000 follower, un luogo perfetto tramite il quale confrontarsi con altri investitori che stanno seguendo tutti i passi di questa presale esplosiva.

