SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Lucio Bergamaschi per la scomparsa di Silverio Clerici scomparso all’età di 83 anni lo scorso 4 gennaio.

“L’architetto Clerici era uno stimato professionista e una persona per bene. Dopo una lunga militanza democristiana fu tra i primi ad aderire a Forza Italia. Ha servito le istituzioni con onore prima come sindaco di Lentate sul Seveso e poi come assessore all’urbanistica e vice sindaco di Monza con i sindaci Colombo e Mariani. Era ancora Presidente dell’Ato di Monza e Brianza. Anche se più volte fu fatto il suo nome come sindaco di Saronno (in particolare nel 1995 e nel 1999) , non si trovò mai un accordo per candidarlo. E questo resta un piccolo rammarico perché sarebbe stato un ottimo primo cittadino. Mancherà il suo ottimismo, il suo buon senso e il suo immancabile sorriso. Buon viaggio Silverio!”

