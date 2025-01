Sport

CONEGLIANO – Prima trasferta di questo 2025 per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno. La squadra di coach Stefano Gambaro riparte da Conegliano, provincia di Treviso, dove alla Prealpi SanBiagio Arena è ospite della Rucker San Vendemiano per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, l’ultima del girone di andata.

Avvio soporifero, tanti errori al tiro e nei primi quattro minuti il punteggio resta sul 2-2. Apre le danze Preti con la tripla del +3, da lì i motori si scaldano per entrambe le formazioni. Negri con la bomba da lontano accorcia sul 7-5, ma San Vendemiano procede a gonfie vele e col dodicesimo punto personale di Zacchigna si porta a +10. La tripla di Pellegrini riaggiusta il punteggio, Rucker avanti 28-19 dopo i primi dieci minuti.

Secondo quarto, alla riscossa la Robur con due giochi da tre in fila firmati De Capitani e Quinti, poi ancora Negri dall’arco firma il -3. Parziale dei padroni di casa che volano sul 40-27, timeout Gambaro e Saronno si sistema, trovando cinque punti veloci con Beretta e Giulietti che costringono al contro-timeout la Rucker. Si va avanti con tanti canestri e tanti punti, fine primo tempo e la Rucker è avanti 58-48.

Come il primo tempo, anche il secondo comincia a rilento. De Capitani scuote la sua squadra con due triple, ma i padroni di casa si tengono a distanza. Un’altra tripla del nr. 10 biancoazzurro porta Saronno a -7 a 1.30 dalla sirena, ed ecco che si sblocca Gluditis, in sordina sino ad ora, che libera la sua anima da scorer e infila una tripla e un jumper dalla media che indirizzano la gara, 81-68 per la Rucker a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo di gioco, parziale in avvio dei veneti che chiudono subito l’incontro portandosi a +15. Saronno non ha più energie per rispondere, finisce 109-87 per la Rucker San Vendemiano.

Percentuali al tiro troppo basse questa sera per la Robur che è sempre stata costretta a inseguire una Rucker in forma, energica e concentrata. Saronno arriva al giro di boa con 5 vittorie e 14 sconfitte, un bottino che sicuramente avrebbe potuto vantare qualche successo in più. Ma la squadra è cresciuta di partita in partita, con qualche scivolone naturale visto l’arduo e complicato salto di categoria. Di sicuro, fame e voglia non sono mai mancate e tante formazioni blasonate sono state più che impensierite dai biancoazzurri. Un segnale di buon auspicio per il girone di ritorno.

Si riparte sabato 11 gennaio, si gioca in casa contro Piacenza.

Pellegrini 10, Nasini 4, Negri 12, Quinti 16, De Capitani 12, Tresso 3, Giulietti 8, Canton 0, Maspero 6, Beretta 16.

