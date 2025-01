I ragazzi di coach Gambaro arrivano da una gara intensa, chiusa con 104 punti segnati, ma che non è bastata per battere Casale Monferrato. Ora si trovano di fronte una squadra di grande qualità, allenata da coach Aniello, e con un organico di spicco. Il capocannoniere Gluditis, con 22.5 punti di media e 84 triple, è il leader di un gruppo che include anche Cacace, Preti, Oxilia, Fabiani, Tassinari, Antelli e l’instancabile Zacchigna. Un mix di esperienza, versatilità e tecnica che punta a riscattarsi dopo il passo falso contro Treviglio.

L’incontro, in programma oggi, domenica 5 gennaio, alle ore 18, sarà seguito con attenzione dai tifosi, che potranno seguirlo in tempo reale sul sito ufficiale. Per Saronno, è l’occasione di iniziare il nuovo anno con lo stesso entusiasmo e voglia di vincere che l’hanno contraddistinta finora.

Vuoi essere aggiornato in tempo reale su tutte le notizie della Robur Basker? Iscriviti al canale Telegram dedicato al basket Saronno clicca qui https://t.me/roburbasketils