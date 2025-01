Sport

CONEGLIANO – Primo appuntamento del 2025, e ultimo del girone di andata, per i ragazzi dell’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, si viaggia in direzione Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per la sfida contro la Rucker San Vendemiano, una delle formazioni di riferimento e con maggiori ambizioni di tutta la Serie B Nazionale OId Wild West.

La squadra di coach Gambaro è reduce da un’ottima prestazione con 104 punti segnati che tuttavia non sono bastati per superare l’ostacolo Casale Monferrato.

Stasera i biancoazzurri incontrano un gruppo di talento guidato da coach Aniello. Roster profondissimo che puó vantare tra le sue fila il capocannoniere del campionato Gluditis (22.5 punti di media con ben 84 triple segnate) e tanta versatilità in ogni angolo del parquet. Insieme a lui ci sono Cacace, tra i top di categoria dopo l’esperienza in A2, i lunghi Preti e Oxilia con l’aiuto di Fabiani, gli esterni Tassinari e Antelli ed il tuttofare Zacchigna. In sintesi, dunque, una squadra che vuole essere protagonista fino in fondo e che vuole riprendersi dopo lo sgambetto inflitto da Treviglio.

Palla a due in programma stasera, domenica 5 gennaio alle 18. L’incontro potrá essere seguito in diretta sul nostro sito tramite la diretta play-by-play. Anno nuovo, stessa fame di vincere.

