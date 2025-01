VENEGONO SUPERIORE – Brevissima la pausa natalizia per il campionato di calcio di serie D, si riparte infatti già oggi, domenica 5 gennaio.

La Varesina di Venegono Superiore, che vuole rimanere in alta classifica, questo pomeriggio gioca nel Bresciano. L’appuntamento è infatti fissato alle 14.30 al Comunale “C.S. Comunale” di via Brescia 10 a Palazzolo sull’Oglio; la formazione del Tradatese sarà infatti ospite degli ostici locali della Pro Palazzolo.

Le casse allo stadio (via Brescia 10) verranno aperte 1 ora prima della gara. I prezzi: per la tribunala centrale si pgano 15 euro, ridotto over 65 e under 14 a 12 euro; per la tribunal laterale 10 euro con ridotto over 65 e under 14 a 8 euro. Per l’accesso al settore ospiti si pagano 10 euro. Ingresso gratuito ai minori anni 14 e disabili.