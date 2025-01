ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – E’ Marco Giudici sindaco al secondo mandato di Caronno Pertusella il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

I progetti, intesi quale opere pubbliche in esecuzione, sono numerosi. Quelli conclusosi nel 2024 o in fase di ultimazione nei primi mesi del 2025 sono: nuova mensa scolastica alla scuola Ignoto Militi, ristrutturazione della scuola media e ristrutturazione dell’asilo nido Pettirosso. Quest’ultimo intervento, a causa di una variante dei lavori in corso d’opera, si presume concluderà i lavori a fine marzo inizio aprile 2025. Un grosso impegno finanziario, da oltre un milione di euro è stato improntato sulla sicurezza stradale con la realizzazione di nuove asfaltature, interventi sulla viabilità e la realizzazione di diversi rialzi altimetrici ( incrocio Comune, Incrocio Posta, Incrocio Via Bainsizza- Via Trieste, rialzo scuola Pascoli). Altri progetti conclusi non visibili ma funzionali per i servizi ai cittadini sono: nuovo Sistema informatico comunale con la migrazione su cloud, l’estensione piattaforma SPID e CIE, progetti sulla sicurezza con l’installazione di “varchi” con lettura targhe e telecamere su tutte le vie di ingresso al comune e l’installazione di telecamere in tutti i parchi, sottopassi e piazze del paese.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

La capacità di rispettare i tempi di realizzazione delle opere imposte dal PNRR e attingere alle varie fonti di finanziamento, sia fondi per il PNRR che altro. Ricordo che il Comune di Caronno Pertusella si è strutturato con la creazione di apposito ufficio di scopo, con il compito di seguire tutte le fonti di finanziamento utili, oltre a progettare e realizzare le opere necessarie alla nostra comunità. Nel 2025 l’attività di ricerca e progettazione si estenderà, grazie al contributo di società esterne che collaboreranno, nel progetto più ampio denominato Smart Land del Saronnese. Questa collaborazione ci permetterà di partecipare a progetti più ampi da candidare a fondi strutturali europei. Tali progetti potranno allargarsi anche a soggetti privati, per rigenerare interi ambiti territoriali.

Un altro progetto che mi sta a cuore, che prenderà il via quest’estate, sarà l’utilizzo del nuovo spazio giovani di via Ariosto. Tale progetto sarà presentato in una prossima Assemblea Pubblica in primavera.

Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Sono molti i momenti di difficoltà che richiedono risposte tempestive. Alcune difficoltà si manifestano in modo improvviso e richiedono una rapida soluzione perché legate alla tutela di minori o a situazioni familiari disagiate, la cui soluzione richiede l’intervento dei nostri servizi sociali. Ci sono poi problemi legati alle risorse per il sociale, la cui spesa è sempre in crescendo e che sarà insostenibile nei prossimi anni senza un aiuto governativo. Altre difficoltà, che vale la pena citare, emergono dalle opere in esecuzione; sia per gli imprevisti in corso d’opera e sia per il mancato rispetto da parte di alcune imprese sui tempi di esecuzione e sul “capitolato”. In questi casi è importante pretendere il rispetto dei contratti sottoscritti, anche con l’applicazione delle penali e con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

I momenti più gratificanti sono quelli in cui sono visibili i risultati. Se devo prenderne uno ad esempio mi viene in mente lo spazio Ariosto. L’immobile è stato acquistato a giugno 2023. I lavori di ristrutturazione sono terminati il 5 febbraio 2024 e dal 9 febbraio 2024 l’immobile ospita i bambini che frequentavano l’asilo nido il Pettirosso, il cui plesso è oggetto di ristrutturazione. I tempi d’intervento sull’immobile di Via Ariosto sono sorprendenti. In sette mesi siamo riusciti ad acquistare l’immobile, fare la progettazione preliminare e definitiva, espletare il bando di aggiudicazione e terminare i lavori di ristrutturazione dell’intero stabile, compresa la parte strutturale. Penso che i tempi di esecuzione dell’intero ciclo, su questo progetto, non abbia pari da nessuna altra parte in Italia.

L’immobile sarà destinato al servizio di asilo nido sino a marzo/aprile 2025 e poi, dopo alcune modifiche alle tramezze e ai bagnetti, l’immobile sarà destinato alle politiche giovanili.

Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe

Solitamente sono gli edifici carichi di storia quelli ad attrarre i cittadini stranieri. Il nostro Comune è carico di luoghi storici, come ben documentato dal libro: Caronno Pertusella arte storia e memoria edito dal Centro Culturale Eugenio Peri. Se dovessi scegliere un tour per una delegazione straniera, La inviterei prima a visitare il nostro Municipio, poi la porterei a visitare la chiesa della purificazione con i suoi affreschi del Campi e Lomazzo, alcune ville di delizia nobiliari e per finire una visita al privato museo della Ferrari quale esempio di creatività dell’ingegno dell’imprenditoria italiana.

Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

L’esempio di collaborazione tra enti immagino possa essere l’accordo per il progetto Smart Land del Saronnese, tra i Comuni di Caronno Pertusella, Saronno, Gerenzano, Turate. Questo accordo impegnerà per almeno un decennio i Comuni firmatari creando un coordinamento territoriale sulle opere pubbliche. Questo consentirà di pianificare in modo compiuto materie che necessariamente devono essere affrontate a livello extra territoriale quali: viabilità, ambiente, attrattività, servizi territoriali, ecc.

I momenti più divertenti sono legati agli incontri con i piccoli alunni e le classi delle scuole materne. Alcuni di loro, con mio immenso piacere, vengono a farmi visita in Comune. In queste occasioni ho modo di accompagnare i bambini e i loro educatori per gli uffici Comunali, spiegando loro il nostro compito. I racconti prendono sempre una piega fantastica e la luce dei loro piccoli occhi colmi di entusiasmo, in quei teneri momenti formativi, me li conservo nel cuore.

