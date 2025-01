Secondo le previsioni di settembre, data in cui l’approvazione del bilancio consolidato era stata rinviata, entro il 31 dicembre 2024 dovevano essere assunti 13 nuovi dipendenti già previsti nella pianta organica comunale. Per altre cinque posizioni, invece, erano in programma bandi e selezioni tra ottobre e novembre. Tuttavia, il blocco delle assunzioni ha impedito la realizzazione di questi ultimi.

Con l’approvazione del bilancio consolidato il 20 dicembre, l’Amministrazione ha potuto sbloccare parte delle assunzioni programmate. Dei 13 posti previsti, cinque sono già stati coperti. Si tratta di un funzionario tecnico e un istruttore tecnico destinati all’area tecnica, un agente di polizia locale, un istruttore amministrativo e un funzionario assegnato alla biblioteca. Gli altri otto posti saranno coperti nelle prime settimane del 2025 (le destinazioni non sono state rese note).

Per quanto riguarda i bandi e le selezioni rinviate in autunno, l’Amministrazione ha annunciato che saranno attivati a breve, con un ampliamento rispetto al piano iniziale. Non si tratta più di cinque posti, ma di circa dieci nuove posizioni. Le procedure di mobilità sono già state predisposte, accelerando così i tempi per le future assunzioni.

