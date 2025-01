Città

SARONNO – DAL POZZO – Epifania all’insegna delle tombolate che prometto di far chiudere le feste con ricchi premi per tutti. Qui tutti gli appuntamenti in programma per il pomeriggio di lunedì 6 gennaio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti