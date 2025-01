Città

SARONNO – E’ stato l’arresto del ladro nottambulo la notizia più letta ieri su ilSaronno. Un ladro notturno, noto per colpire le auto nei parcheggi, è stato arrestato dopo un blitz all’Esselunga di Solaro, dove aveva tentato un nuovo colpo.

Dal 7 gennaio i bus urbani a Saronno vedranno un aumento del costo del biglietto dopo il mese di gratuità di dicembre.

In Santuario si rinnova il rito dei gessetti benedetti per l’Epifania, un’antica tradizione che richiama fedeli per la benedizione delle case e delle famiglie con la simbologia dei Re Magi.

La stazione di Saronno Sud è stata oggetto di una pulizia approfondita con l’impiego di nuovi addetti e dotazioni. L’intervento mira a migliorare la vivibilità di un’area spesso oggetto di segnalazioni.

Un automobilista è stato multato e il suo mezzo sequestrato perché circolava senza assicurazione. L’episodio è stato segnalato durante un controllo stradale di routine.

L’ospedale di Saronno riceve un plauso per l’assistenza umana e professionale fornita a una paziente anziana. Il messaggio di gratitudine arriva dalla figlia, che ha voluto sottolineare la qualità del lavoro svolto dal personale sanitario.

