Lazzate

LAZZATE – Il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lazzate, in via Padania 1, invita grandi e piccini a un pomeriggio speciale per celebrare l’arrivo della Befana. Lunedì 6 gennaio, a partire dalle 16.30, si susseguiranno momenti di festa e convivialità, pensati per tutta la famiglia.

Il programma dell’evento prevede:

Ore 16.30: “Aspettando la Befana”, un momento di attesa ricco di divertimento.

Ore 17.00: Arrivo della Befana, pronta a portare gioia e sorprese per i più piccoli.

Ore 17.30: “La Befana tutte le feste porta via”, un saluto conclusivo in allegria.

Per riscaldare il pomeriggio, saranno offerti cioccolata calda e vin brulé, accompagnati da un’atmosfera accogliente e festosa.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione volontariato antincendio Lazzate tramite email all’indirizzo [email protected].

05012025