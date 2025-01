Città

SARONNO – Tutto pronto per la tradizionale tombolata dell’Epifania: l’appuntamento è domani, lunedì 6 gennaio alle 14,30 nella consueta location parrocchiale, con ingresso da via Legnani 1. Le cartelle della tombola e i biglietti della sottoscrizione a premi che verranno estratti durante la manifestazione potranno essere acquistati solo ed esclusivamente all’ingresso e durante gli intervalli

programmati.

In palio premi spettacolari per tutte e tre le tombole (personal computer portatile con stampante, tablet, televisore schermo piatto 55 pollici, biciclette elettriche, forno a microonde, treno di gomme, friggitrice ad aria, macchinetta per caffè espresso, set valigie completo, buoni viaggio, skipass per magnifiche e irripetibili giornate sulla neve, buoni sconto per acquisti nei principali punti vendita della zona, buoni omaggio per ingressi a spettacoli di intrattenimento, ricchissimi cesti gastronomici alla cui realizzazione hanno contribuito primari marchi della grande distribuzione e prestigiose quanto storiche realtà del territorio); per ciascuna tombola saranno premiate, nell’ordine, undici cinquine, una tombola e diversi tombolini di consolazione.

L’intero ricavato della manifestazione verrà destinato per sostenere le onerose spese di manutenzione e di conservazione degli ambienti e degli spazi esterni dell’oratorio di via Legnani.