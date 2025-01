Città

SARONNO – Dopo lo stop forzato degli ultimi mesi, a causa dei lavori di efficientamento energetico che hanno interessato la struttura, ripartono da gennaio le iniziative promosse dalla biblioteca della Casa di Marta.

In particolare, i volontari sono pronti con le tre proposte che hanno animato, negli ultimi anni, lo spazio allestito al quinto piano: i momenti di lettura condivisa per gli adulti, i laboratori di lettura per i bambini e gli incontri con l’autore.

Si riprende martedì 14 gennaio con “La lettura del martedì”, alle 15 con ingresso libero per un momento di condivisione leggendo e commentando il libro “Domani, domani” di Francesca Giannone. Il 28 gennaio, l’11 e il 25 febbraio le altre date che completano il primo ciclo dell’anno.

Sabato 18 gennaio è invece il momento dei bambini: dalle 10 alle 11.30, sempre con ingresso libero (ma con prenotazione al n. 02.9620187), sarà proposto un laboratorio di lettura con attività creative, che aiutino a riflettere sul valore dell’amicizia e del dono. La proposta è rivolta ai bambini di terza, quarta e quinta elementare.

Infine, il primo ospite dell’anno per gli “Incontri con l’autore” sarà Daria Bignardi, che giovedì 30 gennaio alle 21.00 presenterà il suo libro “Ogni prigione è un’isola”. Anche in questo caso ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

La presenza di Daria Bignardi sta particolarmente a cuore a Casa di Marta per la tematica trattata, quella delle carceri; proprio recentemente è stata infatti attivata una convenzione con il carcere di Bollate, che permette a Casa di Marta di ospitare, per attività di volontariato, persone permessanti, che cercano un luogo di ripartenza, di amicizia e di fiducia. Con l’inizio dell’anno inoltre, proprio in Casa di Marta, ci sarà una nuova associazione di volontariato, “Giustizia e persona”, che come mission offre supporto alle persone coinvolte in situazioni di reclusione.

“La Biblioteca della Casa – spiegano i responsabili della struttura – continua ad essere un’importante occasione di cultura, intesa non come un insieme di nozioni o cose da imparare, ma come un’opportunità per aprire lo sguardo alla realtà.

La cultura in Casa di Marta genera amicizia e relazioni umane ed è lo strumento per non “ghettizzare” le persone che vivono situazioni di difficoltà e fragilità: Casa di Marta è Casa per tutti, anche per chi desidera solo leggere un buon libro o passare del tempo in compagnia”.

