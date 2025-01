Cronaca

SARONNO – Il tempestivo arrivo delle pattuglie dell’istituto di vigilanza Sicuritalia li ha costretti ad una rocambolesca fuga lasciando molte monetine nel distributore ma ancora una volta, i ladri delle monetine sono tornati in azione prendendo di mira il distributore automatico di biglietti di uno scalo ferroviario

L’ultimo colpo alle prime ore di stanotte domenica 5 dicembre a Saronno sud. Poco prima dell’una il ladro, verosimilmente con l’aiuto di un palo, è entrato nello scalo ferroviario di Saronno sud e ha scassinato il distributore automatico di biglietti.

Allertato dal complice si è dato alla fuga pochi minuti dopo quando sono arrivate le pattuglie di Sicuritalia presto raggiunte della Polfer che ha effettuato i rilievi del caso.

E’ il terzo colpi ai danni dei distributori automatici: il primo era stato a metà dicembre ai danni della stazione di Garbagnate Parco Groane (ex Serenella), poi c’è stato Cesate appena prima di Capodanno e ora lo scalo di Saronno Sud in via Don Sturzo.

Gli obiettivi, il modus operandi persino gli orari del blitz confermano come gli autori dei furti siano sempre le stesse persone.

