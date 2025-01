ilTra

TRADATE – La pioggia ha costretto a cancellare il falò della Befana e l’intero programma previsto per oggi, 6 gennaio, giorno dell’Epifania. La tradizionale manifestazione in piazza Mercato, organizzata dalla Pro Loco di Tradate, non si terrà a causa delle avverse condizioni meteo. Impossibile alla luce delle previsioni meteo pensare di accendere per le 17,30 la catasta di legna con in cima l’effige della Befana,

Il programma, decisamente ricco, prevedeva dalle 16 musica, spettacoli di bolle di sapone, palloncini, zucchero filato e pop corn, accompagnati da vin brulé, caldarroste e cioccolata per grandi e piccoli. Dopo una breve preghiera nelle chiese di Santo Stefano e dei Santi Pietro e Paolo, era prevista la camminata dei Re Magi da piazza Mazzini a piazza Mercato. Gran finale con l’accensione alle 17.30, dell’effige della Befana, realizzata in cartapesta e legno.

Non resta che aspettare il prossimo 19 gennaio quando è previsto il falò di Sant’Antonio sperando che il tempo sia più clemente.



