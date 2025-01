Calcio

SEREGNO – Ieri pomeriggio a Seregno la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza, alla Solbiatese dell’ex mister saronnese Danilo Tricarico è andata male.

Come riferisce il sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com, il Rovato Vertovese ha annientato la Solbiatese con un netto 4-0 e si è laureata campione in Coppa Italia Eccellenza. La finale allo stadio Ferruccio di Seregno è stata un dominio totale della squadra di Marco Bolis, che ha segnato due gol per tempo e demolito le speranze della Solbiatese di uno storico bis.

Vantaggio di Bertuzzi e raddoppio di Belotti a metà primo tempo, Cortinovis chiude la partita nella ripresa, prima del poker di Vitali che arriva dopo il rosso rifilato a Riceputi.

Rovato Vertovese-Solbiatese 4-0

MARCATORI: p.t. 20’ Bertuzzi, 25’ Belotti; s.t. 20’ Cortinovis, 42’ Vitali.

ROVATO VERTOVESE (4-2-3-1): Gherardi; Zenoni, Belotti, Cortinovis, Rodelli (13’ st Gaverini); Zanga (16’ st Palamini), Pozzoni (7’ st L. Rota); Bertuzzi (34’ st Vitali), Lini, Ballabio (23’ st G. Rota); Messedaglia. A disp. N. Rota, Adenyo, Chiappa, Cartella. All. Bolis (squalificato, in panchina Porro).

SOLBIATESE (3-4-1-2): Cavalleri; L. Lonardi (22′ st Lonardi D.), Gabrielli, Lorusso; Minuzzi, Cocuz, Galli (1′ st Manfrè), Riceputi; Scapinello (31’ st Monti); Martinez (1′ st Torraca), Silla (22′ st Mondoni). A disp. Seitaj, Mongelli, Giamberini, Finoli. All. Tricarico.

Arbitro: Beretta di Bergamo.

Note: Espulso 25’ st Riceputi (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gabrielli (S), Zanga (RV), Torraca (S), Minuzzi (S). Angoli 5-3. Recupero 0’, 3’.

