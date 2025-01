iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando per la selezione di volontari. Anche il Comune di Castiglione Olona partecipa con l’approvazione di tre progetti che offrono opportunità in diversi ambiti:

Ambiente: 1 posto disponibile presso l’Ufficio Tecnico, per il progetto “Volontari nel verde: tutela e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi nei Comuni italiani”.

Educazione: 2 posti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, per il progetto “Aiutami a crescere. Volontari nei servizi della prima infanzia in provincia di Varese e Sondrio”.

Assistenza: 1 posto presso l’Ufficio Politiche Sociali, per il progetto “Nessuno escluso – Volontari nei servizi assistenziali nelle aree urbane del territorio di Varese”.

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet o smartphone, all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Scadenza: le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Dettagli sui progetti:

Durata: 12 mesi.

Impegno settimanale: circa 25 ore, da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di domanda.

Compenso mensile: 507,30 euro.

Benefici: certificazione delle competenze, percorso di tutoraggio e attestato di fine servizio.

Questa è un’importante opportunità per i giovani interessati a contribuire attivamente alla propria comunità, acquisendo esperienza e competenze in ambiti strategici. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comune di Castiglione Olona.

06012025