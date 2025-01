ilSaronnese

CISLAGO – Quattordici nuove poltrone donate all’ospedale di Busto Arsizio: l’associazione benefica Dudù for you, negli ultimi giorni del 2024, ha consegnato al personale medico queste attrezzature per prendersi cura al meglio dei pazienti, grazie soprattutto ai fondi che è riuscita ad acquisire con il 5×1000 dai cittadini e con i vari eventi proposti alla cittadinanza durante l’anno.

In particolare, si tratta di 13 poltrone per l’infusione di farmaci chemioterapici, utili soprattutto durante il day hospital oncoematologico all’ospedale di Busto Arsizio, e una quattordicesima poltrona che, invece, è stata donata a favore del reparto di medicina nucleare e destinata ai pazienti in attesa di accertamenti diagnostici, come Pet e Tac.

A consegnare le poltrone all’ospedale la presidente dell’associazione, Alessia Biscella, moglie di “Dudù”. Dudù for you, infatti, è la onlus di Cislago impegnata nella raccolta fondo per la ricerca e degli studi sui sarcomi nei pazienti della giovane età e l’altro sociale. L’associazione si impegna a stare vicino ai pazienti oncologici, in ricordo di Alberto “Dudù” Legnani, scomparso nel 2016 dopo aver lottato contro il cancro.



