SARONNO – Oggi il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata e un accumulo stimato di 5 mm. Le temperature varieranno tra una minima di 3°C e una massima di 5°C, mentre lo zero termico sarà posizionato a 1622 metri. I venti soffieranno debolmente: al mattino da Sud, e nel pomeriggio da Nordovest. Non sono segnalate allerte meteo. Per aggiornamenti dettagliati, consulta 3BMeteo.

L’intera Regione è interessata da una circolazione di bassa pressione, che porta condizioni di instabilità e deboli piogge diffuse. Sulle pianure occidentali e orientali la giornata sarà grigia, con piogge in intensificazione durante la sera. Le zone pedemontane e le alte pianure vedranno cieli coperti e piogge intermittenti, con fenomeni temporaleschi in serata. Sulle Prealpi e Alpi si prevedono piogge o rovesci diffusi, localmente temporaleschi, mentre sulle Orobie saranno possibili deboli nevicate per tutta la giornata. I venti saranno deboli, inizialmente nord-occidentali e in rotazione verso i quadranti orientali, con lo zero termico intorno ai 1700 metri.

LAZZATE – Oggi il cielo è molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che interesseranno la giornata, per un accumulo stimato di 8 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 4°C, con lo zero termico intorno ai 1619 metri. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Sud-Sudovest, mentre nel pomeriggio proverranno da Ovest. Non sono previste allerte meteo. TRADATE – Oggi il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata, per un accumulo complessivo di 8 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 4°C, con lo zero termico posizionato a 1601 metri. I venti soffieranno debolmente: al mattino da Nord-Nordest e al pomeriggio da Nordovest. Non sono segnalate allerte meteo.

