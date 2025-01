ilSaronnese

ORIGGIO – E’ Evasio Regnicoli sindaco eletto nel 2020 ad Origgio il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

L’inizio della realizzazione della nostra Casa dei Medici che si concluderà nella primavera del 2025, il raggiungimento dell’Accordo “Origgio Rigenera “ di partenariato pubblico-privato e la nuova Convenzione decennale per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale con Cerro Maggiore, Gerenzano ed Uboldo per la quale Origgio è ancora il Comune capofila. Nel primo caso Origgio si doterà di una infrastruttura moderna e funzionale al centro del paese che dimostra la volontà di avere a cuore i nostri cittadini nel bene più prezioso: la salute. Inoltre si comunica l’impegno amministrativo di collaborare con i medici per una Medicina Territoriale vicina, presente e concreta. Nel secondo caso un accordo tra Comune, Regione Lombardia e tre importanti aziende Medicair, Sanofi ed Air Pullman per la realizzazione di interventi infrastrutturali che renderanno efficiente tutta l’area ovest del nostro paese. Nell’arco di due anni, con coperture finanziarie e progettazioni già programmate, verranno costruite tre nuove piste ciclopedonali, una nuova rotatoria, un parcheggio con servizi per mezzi pesanti, colonnine elettriche, impianti di videosorveglianza e una vasca di laminazione. Con la Convenzione per il PLIS “I Mughetti “ si tutela e si rende usufruibile una sempre più grande area boschiva e di verde che rappresenta ,senza dubbi, l’ultimo polmone a Nord-Ovest di Milano. Accanto ad una programmazione per il ripristino di aree umide, di contenimento delle sponde del Bozzente, di valutazioni forestali, si è ampliata la stagione delle escursioni e delle camminate crepuscolari accompagnate. Inoltre è con orgoglio e soddisfazione che vediamo crescere il progetto “Volontari del Parco dei Mughetti “ . Uomini e donne dediti alla salvaguardia, alla conservazione e alla tutela del Parco Locale di Interesse Sovracomunale con spirito di unica e vera solidarietà verde.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Concretizzare l’Accordo di Rilancio Economico e Sociale del nostro territorio, completare il processo di valorizzazione e modifica della Pianta Organica del nostro Ente-Comune che ha visto l’attuale amministrazione, in particolar modo a causa di cessioni di rapporti di lavoro per raggiunti limiti di età, modificare più del 50 per cento dei dipendenti pubblici, ed infine completare il percorso creativo della nostra Comunità Energetica, il cui atto costitutivo e statuto sono stati approvati in Consiglio Comunale.

Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Fortunatamente nel 2024 non abbiamo dovuto affrontare gravi emergenze come nei precedenti anni (emergenza sanitaria, valutazione sull’accoglienza di profughi di guerra, caro bollette energetiche, gravi disastri meteorologici-ambientali), quindi paradossalmente le difficoltà sono arrivate dal dover ripristinare la normale amministrazione, cioè riorganizzare la manutenzione del verde, delle strade, del patrimonio pubblico, praticamente tutte le difficoltà del vivere quotidiano che si superano solo con lavoro, pazienza e calma. I momenti gratificanti sono stati quando si è riusciti a risolvere i problemi reali ed importanti di alcuni cittadini e il confermare che sicuramente ci siamo per ascoltare tutti. Non posso dimenticare i festeggiamenti per i 120 anni della Scuola per l’Infanzia San Carlo Borromeo di proprietà e conduzione parrocchiale, ma che ha sempre visto gli origgesi e le Amministrazioni Comunali sostenerla e supportarla in ogni modo.

Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe

Villa Borletti, Villa sette-ottocentesca ristrutturata e risanata conservativamente, con un meraviglioso Parco, entrambi Villa e Parco, vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, nella quale si svolgono numerose attività culturali e che quest’anno grazie agli Amici di Villa Borletti e con il contributo di Eurovetro, O-I e del Comune di Origgio, e’ stata organizzata una Mostra di livello internazionale, con molte opere di Luciano Minguzzi, uno dei più grandi scultori italiani, che realizzò, fra l’altro la Quinta Porta del Duomo di Milano e la Porta del Bene e del Male per la Basilica di San Pietro in Vaticano. Non si esclude un vero e proprio percorso culturale attraverso la conoscenza dei più grandi scultori italiani, a completamento di un ambizioso progetto che vuol fare diventare Villa Borletti un Polo della Cultura del nostro territorio.

Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Qui voglio ricordare il forte spirito associativo di tanti origgesi che lavorano quotidianamente per sostenere e valorizzare l’intera comunità. E cerco di ricordarle tutte e ringraziarle: Avis, Aido, Associazione Anziani, Pro-Loco, Corpo Musicale San Marco, Coro Amici della Montagna, Polisportiva Airoldi, Associazione Bambini del Madagascar, Amici di Villa Borletti, Associazione Nazionale Alpini, Caritas, Unitalsi, Associazione “Casa Betania”, Panchina Rossa Origgio. Come si può leggere numerose e molteplici attività che fanno sì che Origgio sia un paese dinamico, energico, laborioso, vivo.

