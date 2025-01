Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Aggressione e fuga dopo un incidente: un uomo ha colpito una donna di Cogliate dopo uno scontro con la sua auto, dandosi poi alla fuga.

Tutto è iniziato martedì 31 dicembre, poco dopo le 13.30, all’incrocio tra via Volta e via Mazzini. Qui si è verificato l’impatto tra l’auto guidata dalla donna e la bicicletta dell’uomo che procedeva in contromano. Secondo quanto ricostruito, la donna è scesa dall’auto per accertarsi della condizioni del ciclista la cui reazione è stato decisamente inattesa. L’uomo, di origine straniera, si è alzato da terra ed ha iniziato a inveire contro la donna arrivando anche a colpirla mentre lei annuncia l’intenzione di chiamare la polizia locale e i soccorsi.

L’uomo è poi risalito in sella e si è dileguato mentre sul posto è intervenuta la polizia locale di Cogliate e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella che ha portato la donna, dolorante e provata, all’ospedale di Saronno.

La polizia locale ha raccolto la testimonianza della donna e ha avviato le indagini per rintracciare il ciclista.

