SARONNO – A Saronno, ancora una volta, la tradizionale calza della Befana con cioccolato e carbone dolce si trova a competere con i cammelli di sfoglia, dolci tipici dell’Epifania che negli ultimi giorni hanno già conquistato le pasticcerie e i panifici cittadini. Un appuntamento irrinunciabile per molti, questi dolci sono protagonisti sulle tavole locali dalla colazione fino alla merenda.

I cammelli di sfoglia hanno origini che si intrecciano con la storia e le leggende del territorio varesino. Come racconta Laura Pacelli su La cucina italiana, la loro nascita sarebbe legata al passaggio delle reliquie dei Re Magi nel Varesotto. Rubate da Federico Barbarossa nella chiesa di Sant’Eustorgio a Milano, queste reliquie furono portate a Colonia, facendo tappa a Varese. Da questo episodio storico, gli abitanti del luogo avrebbero preso ispirazione per creare un dolce a forma di cammello, simbolo delle cavalcature dei Magi, accanto a cavalli ed elefanti. Questa specialità si è evoluta nel tempo, passando da semplici dolci di frolla o pane a versioni più raffinate di pasta sfoglia.

Preparati con cura per ottenere una consistenza croccante e un aspetto dorato, i cammelli di sfoglia continuano a rinnovarsi. Negli ultimi anni, alle varianti classiche si sono aggiunte versioni farcite con crema, panna o cioccolato, anche se in molti preferiscono ancora la semplicità di quelli tradizionali. Disponibili in diverse dimensioni, soddisfano tutti i palati, dai più golosi a chi cerca un dolce più discreto.

Anche quest’anno, a Saronno, questi dolci hanno fatto la loro comparsa nei giorni precedenti l’Epifania, diventando protagonisti delle vetrine di panifici e pasticcerie. La loro popolarità è tale che è difficile trovarne ancora invenduti a fine giornata. Sono in tanti i saronnesi che li hanno persino prenotati.

