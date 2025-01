Città

SARONNO – Oltre 10 mila euro raccolti per il fondo di solidarietà della comunità pastorale cittadina. Nel mese di dicembre sono stati raccolti 10.328,12 euro a favore del fondo di solidarietà istituito dalla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Questo importante risultato testimonia la generosità e l’impegno dei cittadini nel sostenere chi si trova in difficoltà. Il fondo, nato nel 2012 per iniziativa di monsignor Armando Cattaneo, allora prevosto, è dedicato a finanziare progetti che offrono un aiuto concreto e mirato a persone in situazioni di fragilità.

Un momento particolare è stato quello di domenica 15 dicembre quando tutte le parrocchie della comunità pastorale saranno coinvolte in una raccolta straordinaria di offerte proprio per il fondo di solidarietà cittadino. Si è trattata di un’occasione speciale per dimostrare concretamente lo spirito di condivisione e vicinanza, valori cardine della comunità saronnese. La raccolta straordinaria punta a garantire il proseguimento di progetti avviati negli anni grazie al fondo, che ha permesso di aiutare numerose famiglie e persone in difficoltà.

