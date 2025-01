Città

SARONNO – Iniziano domani, martedì 7 gennaio, i lavori di scavo in via Bossi per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete del gas. Gli interventi, che dureranno fino alla fine del mese, interesseranno il tratto compreso tra via Diaz e via Pola, trasformato in un’area di cantiere con divieto di sosta e transito per garantire la sicurezza degli operatori e del cantiere.

I residenti e gli automobilisti dovranno fare attenzione alle modifiche alla viabilità: chi percorre corso Italia, all’incrocio con via Bossi, sarà obbligato a proseguire diritto verso via Diaz, in direzione di viale Rimembranze, stazione e piazza Caduti Saronnesi.

Il comune invita i cittadini a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a considerare percorsi alternativi per ridurre eventuali disagi. Il termine dei lavori è previsto per fine gennaio, salvo imprevisti.

