SARONNO – ROVELLO PORRO – Una bicicletta, qualche rifiuto abbandonato e, soprattutto, una tenda utilizzata probabilmente come riparo dal freddo degli ultimi giorni. È quanto ha notato un 40enne saronnese durante una passeggiata negli ultimi giorni nel parco Lura.

“Stavo girovagando senza meta – spiega il saronnese, appassionato di camminate, che spesso trascorre qualche ora nell’area verde cittadina – quando, tra Saronno e Rovello Porro, ho notato la tenda. Sono rimasto senza parole perché non avevo mai visto niente del genere nel parco Lura”.

Effettivamente, l’autorità del parco conferma di effettuare controlli regolari per evitare “occupazioni” o usi impropri dell’area verde. In seguito a questa segnalazione, è scattata un’attivazione immediata. Al momento, tuttavia, la tenda non è stata ritrovata: non si esclude che si trattasse di una presenza temporanea e che il passaggio del saronnese o dei referenti del parco abbia disturbato gli occupanti.

