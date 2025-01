Città

SARONNO – Sabato 11 gennaio 2025 alle 20,30 si terrà al santuario “Beato Padre Luigi Monti” a Saronno un incontro-conferenza sul tema “Testimoni del “Bello” per un futuro di Pace e di Speranza”.

Interverrà Andrea Coppola, docente di Religione, 36 anni, della provincia di Lecce ma domiciliato a Saronno dal 5 ottobre 2022.

“Quando si parla di don Tonino Bello, non si può non parlare della Pace – spiega il relatore – egli, infatti, è considerato da molti un “profeta di Pace”. Senza dubbio, don Tonino è stato e continua ad essere “impronta di Dio” in questo nostro tempo lacerato da violenza e difficoltà sociali ed economiche. Egli ci invita a vivere senza mai smettere di sognare. I sogni sono come frecce scoccate con forza verso il futuro. Il sogno che don Tonino ha coltivato fin dalla sua fanciullezza è stato quello di essere compagno dell’umanità per vivere il Vangelo senza confini”.

L’incontro-conferenza non vuole essere di confronto ai grandi ricercatori e studiosi della maestosa figura di don Tonino Bello ma solo “un’occasione di conversazione tra amici e condividere così la parola di don Tonino…quale messaggio di Fede, Pace e Speranza da portare e far vivere nella nostra quotidianità”.

