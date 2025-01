Calcio

PALAZZOLO SULL’OGLIO – Sul campo della Pro Palazzolo, nella giornata domenicale di serie D, per la Varesina – compagine calcistica che fa base a Venegono Superiore – finisce 1-1, “dopo aver subito l’ennesimo “non” rigore della stagione e dopo avere subito un gol di mano!” dicono con delusione i dirigenti del club del Varesotto.

Proseguono dalla Varesina: “Siamo onestamente stanchi di tutti questi episodi assurdi e pretendiamo rispetto dagli arbitri. Un plauso alla squadra per la prestazione”.

Per la Varesina, protagonista di una buona prima metà di stagione, l’annata agonistica continua con l’obiettivo di rimanere nelle zone alte della graduatoria dle girone, guardando alla possibilità di un salto categoria, che senz’altro sarebbe un traguardo interessante per tutto lo staff della società venegonese, che non nasconde di puntare in alto.

(foto Varesina calcio: una fase della partita domenicale fra Pro Palazzolo e Varesina calcio che si è giocata nell’ambito del campionato nazionale di serie D di calcio)

