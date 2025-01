Eventi

CESANO MADERNO – Cesano Maderno si prepara a diventare protagonista dello sport internazionale alla fine di maggio, quando accoglierà l’arrivo della tappa numero 18 del Giro d’Italia 2025. L’amministrazione comunale ha ufficializzato l’accordo con RCS per ospitare l’atteso arrivo della tappa Morbegno-Cesano Maderno, in programma giovedì 29 maggio.

L’evento rappresenta un momento storico per la città, che vedrà le sue strade animate dalla celebre carovana rosa. Anche se i dettagli specifici del percorso non sono ancora stati resi noti, la presenza del Giro è ormai certa grazie alla firma dell’accordo. La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 del Giro d’Italia avverrà lunedì 13 gennaio, durante una serata che svelerà tutte le tappe della competizione.

Per Cesano Maderno, l’arrivo del Giro non sarà solo un passaggio simbolico, ma un momento cruciale, in quanto la città ospiterà il traguardo della tappa. L’amministrazione comunale e gli appassionati di ciclismo attendono con trepidazione ulteriori dettagli per prepararsi al meglio a questo grande evento sportivo di rilevanza mondiale.

(foto archivio: il Giro d’Italia in passato in transito nella zona)

