DOGE viene scambiato a $0,38, Shiba Inu (SHIB) a $0,00002413, Pepe (PEPE) a $0,00002075 e Bonk (BONK) a $0,00003412 e hanno registrato rispettivamente aumenti del 7%, 10% e 14%.

Il rally di Dogecoin è guidato dal rinnovato interesse delle balene

Il 3 gennaio, oltre 1,08 miliardi di DOGE, per un valore di $413 milioni, sono stati acquistati da grandi investitori. Lo stesso giorno, una transazione di 399,9 milioni di DOGE, del valore di circa $144,9 milioni, è stata trasferita da Binance a un wallet sconosciuto, secondo la piattaforma di analisi blockchain Blockchair. Questo tipo di movimento è spesso considerato rialzista, poiché suggerisce una riduzione della pressione di vendita quando i token vengono spostati verso wallet privati.

I dati di CryptoRank mostrano che gennaio è storicamente il mese più performante per DOGE, con un rendimento medio dell’85%, nettamente superiore a qualsiasi altro mese. A gennaio 2021, DOGE è aumentato del 711%, mentre a gennaio 2014 ha registrato un rendimento del 269%. Aprile è il secondo miglior mese per Dogecoin, con picchi significativi come il 546% di aprile 2021 e l’84,9% del 2018.

DOGE a $1 nel 2025: le previsioni di Galaxy Research

Alex Thorn, capo della ricerca di Galaxy Digital, prevede che DOGE potrebbe crescere del 170%, raggiungendo per la prima volta $1 e portando la sua capitalizzazione di mercato a $100 miliardi.

“Dogecoin raggiungerà finalmente $1, con la meme coin più grande e antica del mondo che toccherà una capitalizzazione di mercato di $100 miliardi,” ha scritto Thorn il 2 gennaio nelle previsioni sulle criptovalute di Galaxy per il 2025. “Tuttavia, questa capitalizzazione sarà superata grazie al Dipartimento per l’Efficienza Governativa, che identificherà e implementerà tagli di bilancio superiori al valore massimo di mercato di Dogecoin nel 2025.”

L’ultimo slancio di DOGE è legato anche all’annuncio del Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardo alla creazione di una nuova agenzia governativa chiamata Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Department of Government Efficiency, o DOGE), guidata da Elon Musk e Vivek Ramaswamy.

Nel frattempo, l’open interest su DOGE è aumentato di oltre il 50%, segnalando un maggiore coinvolgimento degli investitori. Secondo CoinGlass, l’OI di DOGE è cresciuto da $2 miliardi a $3 miliardi negli ultimi cinque giorni.

Yield farming con Dogecoin

Il 2 gennaio, Spirit Blockchain Capital, una società canadese di investimenti, ha annunciato piani per utilizzare le sue riserve di Dogecoin per generare rendimenti. Questa strategia è simile a quella di MicroStrategy con Bitcoin, che utilizza le sue riserve di BTC per creare ulteriori flussi di entrate.

Spirit Blockchain intende investire le sue riserve di DOGE in protocolli di finanza decentralizzata, offrendo potenzialmente prodotti basati sul rendimento sia agli investitori istituzionali che retail.

