Se siete alla ricerca di qualcosa di speciale per l’estate 2025, potreste valutare di fare una vacanza in catamarano. Visitare la costa italiana via mare, non è solo un’idea affascinante, ma significa davvero vivere il mare e la nostra terra in una maniera del tutto nuova e singolare, impreziosendo la “solita” vacanza di una miriade di esperienze speciali in più. A differenza di quanto si potrebbe pensare, i costi non sono poi elevati e il comfort sulle imbarcazioni moderne è sicuramente garantito. A fare la differenza è la compagnia, che, visti i metri quadri comunque limitati, è bene sia rodata. Una delle mete più in voga negli ultimi anni e sicuramente per questo 2025, è la Liguria. Sottovalutata troppo spesso, in realtà ha una serie di località imperdibili ed uniche nel loro genere. Proviamo ad immaginare un itinerario tipo lungo la costa ligure di qualche giorno per farci un’idea, fermo restando che su mistralsailing.it è possibile trovare un ampio ventaglio di opzioni, sia come durata del viaggio sia come destinazioni/tappe.

Prima tappa: da Sanremo ai porti di Imperia

Tutti conosciamo Sanremo per via del famoso festival musicale, ma non tutti sanno che non è un caso se è stata scelta come sede dello stesso: è una città magnifica e magica. La città, chiamata anche Città dei Fiori, ha un clima gradevole e un’aria un po’ retrò che la rende davvero magica. Prezioso è sicuramente il centro storico della città, chiamato La Pigna, con i suoi vicoli stretti, scalinate e archi suggestivi. Una sosta la merita di certo la monumentale Chiesa di San Siro, fra gli edifici più antichi della città, ma anche Villa Nobel e i giardini di Villa Ormond. Salendo tra le case di La Pigna, non dimenticate di fare un salto al Santuario della Madonna della Costa: da qui il panorama dal belvedere è mozzafiato. Per l’ora del tramonto, tutti a bordo del catamarano, per salutare il giorno con un drink al suono delle onde sullo scafo.

Seconda tappa: Savona, fra borghi e spiagge magnifiche

Navigando in direzione Capo Mele, si arriva nella zona di Savona, oggi uno dei principali porti della Liguria. Durante lo spostamento anticamente dal mare si vedevano sicuramente le vele dei mulini a vento in movimento, oggi, se ne possono cogliere i resti, godendosi comunque la vista degli splendidi borghi lungo la costa: Alassio, Albenga, Spotorno. Ad accogliere i navigatori la grande torre medievale del porto di Savona. La città testimonia la sua storia ricca e complessa, grazie a innumerevoli monumenti e bellezze artistiche: non perdete l’occasione di goderne, senza dimenticare qualche ora di relax alla spiaggia cittadina e o un po’ a largo sul catamarano.

Terza tappa: Genova, la famosa potenza antica

La terza tappa potrebbe essere nella zona di Genova che è possibile costeggiare poco a largo o visitare per qualche ora. Da raccontare, dopotutto, la Repubblica Marinara ne ha sicuramente molto fra i suoi carrugi. Ogni angolo di città trasuda cultura, bellezza e un pregio antico. Imperdibili, se ormeggiate nella città, una visita al Palazzo Ducale e una passeggiata nella zona del porto. Se scegliete di godervi il mare senza attraccare a Genova, godetevi una giornata di mare a bordo del catamarano con vista su Celle, Varazze, Cogoleto, Arenzano.

Quarta tappa: Portofino, un nome una garanzia

Chi non ha mai sentito parlare di Portofino? Una tappa questa famosa e splendida località la merita di sicuro. Lungo la costa la anticipa un paesaggio diverso dal precedente che incontriamo nella zona di Genova, le case lungo la costa iniziano a colorarsi a Camogli, dando un sapore esotico e allegro all’atmosfera. Dopo una bianchissima Abbazia di San Fruttuoso che spicca luminosa sul mare, si apre la cittadina di Portofino. Ormeggiarvi in realtà non è facile, ma è possibile in qualche modo farsi portare a riva. Il centro storico, la famosa piazzetta, il porticciolo sono davvero preziosi, profumano di antico, di romanticismo, di poesia.

Quinta ed ultima tappa: Cinque Terre

A bordo del catamarano si potrebbe poi prendere la direzione di La Spezia e delle Cinque Terre. Lungo la costa si incontreranno baia di Sestri Levante e Punta Mesco, per poi addentrarsi nelle Cinque Terre per l’appunto: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore. Cinque borghi antichi marinari di straordinaria bellezza, collegati l’uno con l’altro per mezzo di sentieri, immersi fra natura, olivi, vigne, muri a secco, terrazzamenti. Anche qui, sarebbe un peccato non fare una visita.