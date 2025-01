Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 6 gennaio, spiccano la cronaca e gli eventi che hanno animato la giornata dell’Epifania a presenza di tende per il bivacco nell’area verde tra Rovello e Saronno.

Nel parco Lura sono stati avviati controlli per contrastare situazioni di degrado, come la presenza di bivacchi.

L’Epifania a Saronno ha visto un “assalto” ai cammelli di sfoglia, che hanno conquistato i palati dei cittadini, offrendo una gustosa alternativa alla classica calza della Befana.

Un incendio in una mansarda ha reso inagibile l’abitazione di un’anziana di 78 anni, rimasta intossicata. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme.

Il concerto dell’Epifania ha registrato il tutto esaurito, con applausi a scena aperta per un’esibizione emozionante che ha chiuso le festività con un trionfo di musica e partecipazione.

La Motobefana non si è fermata nonostante la pioggia. La mattina è stata dedicata alla solidarietà, mentre il pomeriggio ha portato in piazza tanti bambini per festeggiare insieme la tradizione.

