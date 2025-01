ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Non ci sono molte informazioni sul blitz ma i ladri di monetine quelli che nel mese di dicembre sono entrati in azione in diversi scali ferroviaria delle rete del Saronnese e delle Groane sono entrati in azione anche a Caronno Pertusella.

Il colpo sarebbe stato messo a segno nel pomeriggio di domenica 5 gennaio. Anche in questo l’allarme avrebbe fatto accorrere le pattuglie della vigilanza privata SicurItalia e le forze dell’ordine.

Sembra essere inevitabile che si tratti degli autori, ad agire sicuramente più persone, dei colpi realizzati, nottetempo, in altri scali. Il primo era stato a metà dicembre ai danni della stazione di Garbagnate Parco Groane (ex Serenella), poi c’è stato Cesate appena prima di Capodanno e ora lo scalo di Saronno Sud in via Don Sturzo. Gli obiettivi, il modus operandi persino gli orari del blitz confermano come gli autori dei furti siano sempre le stesse persone.

Difficile dire a quanto ammonti il bottino dei blitz con i ladri sempre messi in fuga dall’allarme che ha fatto accorrere i vigilantes. L’aspetto più grave e costoso restano i danni ai distributori automatici che necessitano di interventi di manutenzione e riparazione per tornare attivi.

