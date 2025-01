Città

SARONNO – Ritorna Leo On Ice, quest’anno si terrà sabato 11 gennaio 2025, dalle 19:30 alle 23. Si tratta di una serata di pattinaggio libero su ghiaccio al palaghiacco di Saronno, via Piave 1. La pista sarà eccezionalmente aperta il sabato sera proprio per l’evento. La possibilità di pattinare è aperta a chiunque dai 4 anni in su, purché i minori siano accompagnati da un adulto. Il Leo On Ice è pensato come opportunità di aggregazione sociale, che coinvolga tutte le età, all’insegna della solidarietà, con un pizzico di sano divertimento.

A fare da sfondo alla serata ci sarà musica di intrattenimento e inoltre saranno distribuiti gadget fluorescenti in quanto “fluo edition”.

L’evento è di beneficenza, i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di materiale utile alle attività della cooperativa sociale il Granello, che si occupa di inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, con disabilità o autismo.

