Una ricerca condotta da DWF Labs ha rivelato che le meme coin hanno superato tutte le altre categorie di criptovalute nel 2024. Un aumento del 500% ha portato questo settore da una capitalizzazione di mercato di $20 miliardi a gennaio a oltre $120 miliardi entro la fine dell’anno.

Ciò che era iniziato come un commento divertente e satirico sugli asset digitali con Dogecoin si è evoluto in un sofisticato “mercato verticale” capace di attrarre una significativa attenzione istituzionale e flussi di capitale.

Secondo DWF Labs, il successo delle meme coin ha messo in discussione le concezioni tradizionali sui fondamentali degli asset e sul valore intrinseco. Il rapporto ha suggerito che il capitale e il consenso della comunità nell’economia digitale possono essere potenti quanto le metriche finanziarie tradizionali. Basti pensare ai social, Instagram e X, che sono potenti catalizzatori del consenso.

Meme coin come SHIB, PEPE e Dogecoin continuano ad avere successo

Nel 2024 alcune meme coin hanno ottenuto un notevole successo grazie al supporto della community e alle novità introdotte.

Dogecoin, il capostipite delle meme coin, ha continuato a trarre vantaggio dalla sua leale community e dal sostegno di figure di spicco come Elon Musk. Questo supporto ha contribuito non solo alla sua crescita, ma anche al mantenimento della sua posizione di leader tra le meme coin per capitalizzazione di mercato.

SHIB ha compiuto un significativo passo avanti ampliando il proprio ecosistema con il lancio di Shibarium, una soluzione layer-2 che lo ha trasformato da semplice token meme a un asset con un’utilità concreta. Questa strategia ha incrementato l’interesse degli investitori, consolidandone la reputazione.

PEPE, nato inizialmente sulla blockchain di Ethereum, ha scalato rapidamente le classifiche delle meme coin grazie ai suoi iconici meme a tema rana, al forte coinvolgimento della community e a una mirata strategia di listing sui principali exchange.

Un’attrattiva per i giovani investitori

Il rapporto ha sottolineato che le meme coin sono particolarmente attraenti per i giovani investitori, riflettendo come questo gruppo percepisca il valore della partecipazione comunitaria; le meme coin non sono solo token senza valore, ma rappresentano una cultura digitale e un simbolo di espressione collettiva.

Il mercato si aspetta che le meme coin replichino le performance del 2024, mentre il 2025 si apre con alte aspettative.

La vera rivoluzione, però, è rappresentata dall’ascesa dei token cross verticali, che uniscono la viralità tipica dei meme a un’effettiva utilità.

Le meme coin a tema AI incarnano perfettamente questa nuova tendenza, combinando la cultura dei meme con il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale. Questa fusione crea una proposta di valore unica, capace di attrarre sia piccoli investitori che grandi istituzioni.

Un esempio concreto è il successo delle recenti prevendite. Tra queste spiccano i progetti a tema rana, come Pepe Unchained, che ha introdotto una propria soluzione layer2 per velocizzare le transazioni e ridurre significativamente i costi.

Meme Index è il progetto su cui puntare nel 2025?

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e le meme coin hanno conquistato un posto di rilievo. Meme Index da questo punto di vista offre una soluzione strutturata e diversificata in quattro categorie: Titan, Moonshot, Mid Cap e Frenzy. Ognuna di esse ha un proprio focus e un proprio livello di rischio, offrendo una varietà di opportunità di investimento.

Titan Index: Una raccolta delle 10 principali meme coin, tra cui $DOGE, $SHIB e $PEPE, che hanno sovraperformato Bitcoin ($BTC) ed Ethereum ($ETH). Sebbene il loro potenziale di crescita 1.000x possa essere limitato a causa dei loro elevati massimali di mercato, hanno comunque notevoli opportunità di crescita.

Moonshot: questo paniere è pieno di criptovalute, volatili e nuove, che sono difficili da classificare. Si concentra sui token con un market cap in rapida crescita, molti dei quali al di sotto di $1 miliardo. Questi token offrono un potenziale di rialzo maggiore rispetto all’indice Titan, ma comportano un rischio maggiore.

Mid Cap: le meme coin di questo paniere potrebbero raggiungere rapidamente i livelli di Moonshot o addirittura di Titan. Mid Cap è per coloro che amano un po’ di rischio. Si rivolge a token con una capitalizzazione di mercato compresa tra $50 e $250 milioni.

Frenzy Index: è pensato per gli investitori ad alto rischio che cercano una volatilità estrema. Anche se molti token possono fallire, una buona performance può aumentare significativamente il valore dell’indice.

