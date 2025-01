Groane

MISINTO – E’ Matteo Piuri rieletto nella primavera 2024 il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le sue risposte

1. Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Il 2024 è stato per noi un anno cruciale. A giugno ci sono state le elezioni e quindi l’attività amministrativa è stata conseguentemente influenzata da questo avvenimento ma non solo infatti, tutta la programmazione che avevamo fatto è stata stravolta dalla grandinata di luglio 2023. Nei primi 6 mesi ci siamo concentrati sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari investendo importanti risorse. Alcuni interventi sono ancora in corso e altri inizieranno nelle prossime settimane. Per citarne alcuni, abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione dell’edifico che ospita il Family Point, quelli alla Scuola Primaria. Abbiamo sostituito le pensiline d’attesa dell’autobus, i lampioni dell’illuminazione pubblica a Cascina Nuova e rifatto la segnaletica orizzontale in molte vie e piazze. Investimenti importanti in pochi mesi.

2. Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Il 2025 sarà per molti aspetti, l’anno del ritorno ad una certa normalità dal punto di vista amministrativo. Come detto abbiamo aperto e apriremo alcuni cantieri importanti. Nei prossimi mesi verranno completati i lavori di ristrutturazione del Municipio. Avremo una biblioteca rinnovata e ampliata, un’aula consiliare maggiormente rispondente alle necessità di utilizzo. Consegneremo ai misintesi un edificio completamente rinnovato. Nelle prossime settimane anche la palazzina che ospita il Family Point sarà operativa e questo importante servizio potrà finalmente ripartire a pieno regime e svilupparsi ulteriormente. Sarà l’anno in cui il programma che abbiamo presentato ai misintesi inizierà a prendere forma. Le promesse elettorali vanno sempre mantenute.

3. Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Il momento più difficile è stato certamente l’autunno. Il trasferimento di alcune classi dalla scuola primaria a Lazzate, con tutto ciò che questa scelta ha comportato. Quello più gratificante sicuramente la vittoria alle elezioni della squadra di Nuovi Orizzonti. Due momenti totalmente differenti che certamente non dimenticherò mai.

4. Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Misinto è un piccolo comune e come spesso accade, non ha luoghi di respiro turistico particolare. Per ragioni diverse, sicuramente i luoghi dove si respira la storia della nostra comunità sono la chiesa di San Siro e il palazzo omunale. Ma se fosse possibile direi loro di fare in modo di essere in paese per godersi la “Festa della birra”

5. Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

La grande collaborazione e comprensione dimostrata dal personale della scuola, dalla maggior parte delle famiglie misintesi, dall’amministrazione comunale di Lazzate e dalla Protezione Civile nei mesi in cui abbiamo trasferito le classi della scuola primaria.

Il più divertente certamente il giorno in cui sono stato riconfermato sindaco della mia Misinto.

