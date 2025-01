news

BOVISIO MASCIAGO – Ci sarebbe una lite all’origine del delitto costato la vita a Marco Magagna, 38 anni, è stato ucciso dalla compagna 33enne con una coltellata al petto. Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio, in un appartamento situato al quarto piano di una palazzina in via Tonale, nel cuore di Bovisio Masciago.

L’arteria è stata chiusa per gran parte della notte per consentire prima i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine poi i rilievi sul luogo del delitto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Desio, la lite è scoppiata intorno alle 2.30. La donna avrebbe impugnato un coltello da cucina e sferrato un unico fendente, colpendo mortalmente il compagno al torace. Dopo l’aggressione, è stata lei stessa a chiamare il 112, facendo accorrere sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario, l’uomo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio ormai senza vita.

La donna è stata immediatamente fermata dai carabinieri e portata alla caserma di Cesano Maderno, dove è stata interrogata. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, cercando di chiarire sia il contesto che il movente dell’omicidio. Dalle prime informazioni emerge che la donna avrebbe reagito alle percosse del compagno durante la lite, ma la dinamica precisa resta ancora da verificare.

