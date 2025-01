Primo piano

SARONNO – Oggi la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Nella notte sono previste deboli precipitazioni, con accumuli stimati di 2 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4°C e una massima di 10°C, con lo zero termico a 1651 metri. I venti saranno assenti al mattino e deboli nel pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest. Non sono segnalate allerte meteo. Per ulteriori aggiornamenti, visita la pagina dedicata su 3BMeteo.

Oggi in Lombardia la pressione è in aumento, favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al mattino le pianure occidentali e le aree pedemontane vedranno cieli molto nuvolosi o coperti, seguiti da ampi rasserenamenti già dalla tarda mattinata. Le Alpi e Prealpi orientali saranno caratterizzate da piogge e temporali al mattino, con un assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio e schiarite in serata. Sulle Orobie e Alpi Retiche sono attese deboli nevicate al mattino, seguite da ampie schiarite nel pomeriggio. I venti saranno deboli, in rotazione verso Nordovest, con lo zero termico intorno ai 1600 metri.

TRADATE – Oggi il cielo sarà caratterizzato da molte nubi al mattino, con un rapido miglioramento durante il giorno fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nella notte, tuttavia, sono attese precipitazioni con un accumulo previsto di 3 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 2°C e una massima di 9°C, mentre lo zero termico sarà a 1611 metri. I venti soffieranno debolmente: al mattino da Nord e al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Non sono segnalate allerte meteo.

LAZZATE – Oggi la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Nella notte sono previste precipitazioni, con un accumulo stimato di 6 mm. Le temperature si manterranno tra una minima di 3°C e una massima di 11°C, con lo zero termico a 1622 metri. I venti soffieranno debolmente: al mattino da Nord e al pomeriggio da Ovest. Non sono segnalate allerte meteo.

