Città

SARONNO – “Ci auguriamo che gli animali vengano tolti del tutto dalla sfilata storica”. E’ questa la sintesi dell’appello che arriva da 100% Animalisti il sodalizio da anni presente alla kermesse che anima Saronno intorno al borgo e alla chiesetta di Sant’Antonio.

“Seguiamo da anni la sagra di S. Antonio a Saronno, in particolare la sfilata storica che vede animali sottoposti a stress e a trattamenti inadeguati. Anche quest’anno saremo presenti in presidio. Notiamo tuttavia che, negli anni, la presenza di Animali è diminuita, fino ad esser stata, l’anno scorso, minima. Nonostante tutto, alcuni attimi di tensione con le Forze dell’ordine al passaggio di alcune pecore non sono mancati”.

“Anche il trattamento è migliorato. Questo è positivo, e lo riteniamo indice di una presa di coscienza degli organizzatori, cui pensiamo abbiano contribuito le nostre molte azioni. Indubbiamente l’attuale amministrazione comunale mostra una maggiore sensibilità. Ci auguriamo che gli Animali vengano tolti del tutto dalla sfilata storica, dove la loro presenza contraddice le caratteristiche del patrono che si vuole festeggiare: Antonio Abate, protettore degli animali”.

