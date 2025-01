Città

SARONNO – Dopo le feste è partito come tradizione il conto alla rovescia per l’attesa rievocazione e sagra di Sant’Antonio un grande evento cittadino diventato in pochi anni una sentita tradizione capace di attrarre visitatori da tutta la Lombardia e anche dalla vicina Svizzera. Anche quest’anno il gruppo Sant’Antoni ha fatto rivivere tutti i diversi momenti con un ricco programma. Ecco tutti gli appuntamenti che hanno come fulcro il borgo contadino che sarà allestito accanto alla chiesetta dedicata al Santo. Tra le novità la collaborazione con il Museo Gianetti.

SABATO 11 GENNAIO

Alle 9:30 – Apertura del Borgo Contadino Personaggi in costume d’epoca propongono prodotti tipici della tradizione Lombarda e Saronnese. Giochi d’un tempo per grandi e piccini. Possibilità di vedere dal vivo animali da stalla e da cortile. Esposizione di carri, carretti e biciclette dei venditori ambulanti di un tempo.

Dalle 9:30 alle 21:30 – ESPOSIZIONE SOLENNE Tradizionale, solenne esposizione della reliquia di sant’Antonio Abate per la venerazione dei devoti fedeli.

Dalle 11 alle 12 – C’era una volta una ciotola Laboratorio per bambini di creazione ciotole in argilla come si faceva una volta. A cura del Museo della Ceramica Gianetti.[Luogo 2]

Dalle 11 alle 19 – Lavorazione dell’argilla Dimostrazioni di lavorazione dell’argilla con antiche tecniche. Creazione del forno e cottura a legna della scultura dedicata a Sant’Antonio. A cura del Museo della Ceramica Gianetti.[Luogo 2]

Dalle 11 alle 15 – Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 15 – Spettacolo per bambini Spettacolo per i più piccoli. [Luogo 2]

Programma eventi

Alle 16 – Sfida sul Palo della Cuccagna Alcune squadre si sfidano nella scalata del palo per aggiudicarsi il primo premio. [Luogo 2]

Dalle 17 alle 22 – Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina

(anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 17:30 – Sfilata alla luce delle torce Illuminato dal fuoco delle torce e accompagnato dall’esibizione di un gruppo folkloristico, un piccolo corteo percorre le vie centrali di Saronno con carri, carretti, biciclette dei venditori ambulanti di un tempo. [vd. Percorso corteo storico]

Alle 18:30 – Il borgo risplende di luci Con una suggestiva accensione di luci colorate, il borgo contadino viene avvolto da un’atmosfera magica. [Luogo 1 e 2]

Alle 18:45 – IL FORNO DI SANT’ANTONIO Apertura del forno a legna contenente la scultura e spettacolo di fuoco. A cura di Angelo Zilio e del Museo della Ceramica Gianetti. Titolo dell’opera: Gratiam agimus Deo omnibus. (Ringraziamo Dio per ogni cosa) Artista: Angelo Zilio Tecnica: argilla refrattaria, ossidi con cottura a legna e messa in riduzione [Luogo 2]

Alle19 – Grande Polentata La polenta, cotta in grandi paioli di rame, lentamente su fuoco di legna, servita liscia, con zola o bruscitt (anche d’asporto). [Luogo 2]

Dalle20:30 All’interno dell’oratorio, vin brùlé e pane e salamella, aspettando il grande spettacolo pirotecnico. [Luogo 3]

Alle 21:15 – Grande spettacolo pirotecnico [Luogo 3]

DOMENICA 12 GENNAIO Alle 9:30 – Apertura del Borgo Contadino Personaggi in costume d’epoca propongono prodotti tipici della tradizione Lombarda e Saronnese. Giochi d’un tempo per grandi e piccini. Possibilità di vedere dal vivo animali da stalla e da cortile. Esposizione di carri, carretti e biciclette dei venditori ambulanti di un tempo. [Luogo 1 e 2]

Dalle 9:30 alle 21:30 – ESPOSIZIONE SOLENNE Tradizionale, solenne esposizione della reliquia di sant’Antonio Abate per la venerazione dei devoti fedeli. [Luogo 1]

Dalle 11 alle 15 – Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 15 – XVI EDIZIONE del GRANDE CORTEO STORICO Rievocazione tra storia, religione e cultura, dal 1300 al 1800, rappresentando i momenti e i personaggi più significativi legati alla

storia della Chiesetta di sant’Antonio Abate al Lazzaretto ed alla storia della città di Saronno. Accompagnati dall’esibizione di numerosi gruppi folkloristici. [vd. Percorso corteo storico]

Dalle 17 alle 22- Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 18:30 – Il borgo risplende di luci Con una suggestiva accensione di luci colorate, il borgo contadino viene avvolto da un’atmosfera magica. [Luogo 1 e 2]

Alle 19 – Grande Polentata La polenta, cotta in grandi paioli di rame, lentamente su fuoco di legna, servita liscia, con zola o bruscitt (anche d’asporto). [Luogo 2]

LUNEDÌ 13 e MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025

Dalle 09:30 – Visite guidate per le scolaresche Descrizione animata del borgo contadino, della chiesetta e della ricostruzione della corte contadina del 1800.

Esposizione di carri, carretti agricoli e biciclette da lavoro di un tempo. [Luogo 1 e 2]

Dalle 11 alle 15 – Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

TRIDUO di Sant’Antonio Abate

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025 Alle 21 – Incontro di preghiera Incontro di preghiera davanti alla reliquia di sant’Antonio Abate, nella chiesetta a lui dedicata. [Luogo 1]

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025 Alle 21- Incontro di preghiera Incontro di preghiera davanti alla reliquia di sant’Antonio Abate, nella chiesetta a lui dedicata. [Luogo 1]

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2025 Alle 21- Santa Messa vigiliare in ricordo dei defunti Santa Messa vigiliare celebrata nella chiesetta di sant’Antonio Abate e benedizione con la Reliquia del Santo. [Luogo 1]

VENERDÌ 17 GENNAIO 2025 Sant’Antonio Abate Alle 8 e alle 9 – SANTA MESSA Santa Messa celebrata nella chiesetta di sant’Antonio Abate e benedizione con la Reliquia del Santo. [Luogo 1]

Alle 09:30 – Apertura del Borgo Contadino Personaggi in costume d’epoca propongono prodotti tipici della tradizione Lombarda e Saronnese. Giochi d’un tempo per grandi e piccini. Possibilità di vedere dal vivo animali da stalla e da cortile. Esposizione di carri, carretti e biciclette dei venditori ambulanti di un tempo. [Luogo 1 e 2]

Dalle 09:45 alle 21:30 – ESPOSIZIONE SOLENNE Tradizionale, solenne esposizione della reliquia di sant’Antonio Abate per la venerazione dei devoti fedeli. [Luogo 1]

Dalle 11 alle 15 – Apertura dell’osteria La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

Dalle 14 alle 19 – BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI Presso l’oratorio San Giovanni Bosco, possibilità di far benedire

i propri mezzi di trasporto. [Luogo 3]

Alle 15 – BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI Davanti alla chiesetta di Sant’Antonio Abate benedizione di tutti gli animali. [Luogo 1]

Alle 18:30 – Il borgo risplende di luci Con una suggestiva accensione di luci colorate, il borgo contadino viene avvolto da un’atmosfera magica. [Luogo 1 e 2]

Dalle 18:30 – Apertura dell’osteria di Sant’Antonio La cucina dell’osteria propone alcuni piatti della tradizione contadina (anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 19 – Grande Polentata

La polenta, cotta in grandi paioli di rame, lentamente su fuoco di legna, servita liscia, con zola o bruscitt (anche d’asporto). [Luogo 2]

Alle 20- Intrattenimento del corpo musicale cittadino Partendo dal borgo contadino la banda cittadina ci accompagna verso l’oratorio San Giovanni Bosco, per concludere i festeggiamenti in onore del Santo del Freddo. [Luogo 2 e 3]

Dalle 20:30

All’interno dell’oratorio, vin brùlé e pane e salamella, aspettando il grande falò di sant’Antonio. [Luogo 3]

Alle 21:15 – FALÒ DI SANT’ANTONIO ABATE Benedizione della scultura di sant’Antonio Abate creata nel pomeriggio di Sabato 11 dall’artista Angelo Zilio e donata alla chiesetta.

Benedizione e accensione del tradizionale grande falò per salutare la fine ormai prossima dell’inverno e l’arrivo imminente della primavera, ricordando la devozione popolare che con esso invocava la benedizione sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto. [Luogo 3]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti