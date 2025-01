SARONNO – Erano stati annunciati ad agosto e qualche giorno fa con un accenno alla fine del video social con cui il sindaco Augusto Airoldi ha tracciato un bilancio dell’iniziativa dei bus urbani gratis per dicembre ma gli aumenti di biglietti e abbonamenti per i bus urbani sono stati comunque una doccia fredda per i saronnesi.

Gli utenti dei bus urbani sono in larga parte pensionati che non hanno un mezzo di trasporto proprio o qualcuno che li possa accompagnare, pendolari diretti in stazioni o di studenti che usano gli autobus per andare nel quartiere scolastico o per andare nello scalo di piazza Cadorna diretti all’università o in altri istituti. A dar voce alle reazioni di chi si è già trovato a fare i conti con l’aumento, magari perchè ha già acquisto l’abbonamento per la settimana o il mese, una saronnese: “Ieri sono andata a comprare l’abbonamento mensile per il mese di gennaio per i mezzi urbani che ho dovuto pagare 34 euro.L’ultimo abbonamento di novembre 2024 era costato 23,20 euro. Avevo sentito dire che ci sarebbero stati degli aumenti ma quasi del 50% mi sembra esagerato e vergognoso. Anche il biglietto singolo è passato a 1,30 euro. Ci è stato permesso di usufruire gratuitamente dei mezzi nel mese di dicembre per poi trovarci questa bella sorpresa. Sono quasi 10 euro in più al mese e non sono pochi”.