Città

SARONNO – Sistemi intelligenti per migliorare traffico e parcheggi: il progetto ‘Saronno in Tasca’ tra i vincitori del bando Smart Mobility Data Driven

Saronno sarà protagonista di un’importante trasformazione grazie al progetto ‘Saronno in Tasca’, che punta a rivoluzionare la gestione del traffico e dei parcheggi con soluzioni innovative. Il progetto, realizzato da Saronno Servizi Spa, ha ottenuto un finanziamento di 95.818 euro nell’ambito del bando ‘Smart Mobility Data Driven’ di Regione Lombardia, che ha stanziato 25 milioni di euro per promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione nel settore.

Secondo l’assessore regionale Alessandro Fermi, “l’asse lombardo di Saronno è un’area cruciale per il transito e l’interscambio ferroviario, collegata a un territorio in costante evoluzione. Grazie a questo progetto, Saronno potrà diventare un modello di servizi per le persone, come la gestione della sosta, le ZTL e la mobilità sostenibile”. L’obiettivo principale è ridurre la congestione del traffico attraverso un sistema basato sull’utilizzo di dati in tempo reale, ottimizzando i flussi di veicoli, pianificando la sosta e promuovendo modalità di trasporto alternative.

Un sistema connesso e scalabile

‘Saronno in Tasca’ integra tecnologie di monitoraggio e controllo del traffico con una piattaforma centrale che rende la mobilità più connessa ed efficiente. Il sistema è progettato per essere scalabile e adattabile anche ai comuni limitrofi, favorendo la sostenibilità e migliorando la vivibilità urbana. Soluzioni di questo tipo consentono di affrontare le sfide legate al traffico urbano, rendendo le città più accessibili e a misura di cittadino.

Il bando ‘Smart Mobility Data Driven’, che ha coinvolto 40 soggetti pubblici e privati in 14 partenariati, ha finanziato 13 progetti, tra cui ‘Saronno in Tasca’, ‘Evolution: Varese Città Giardino’ e ‘Simba’ per Busto Arsizio, per un totale di 3,8 milioni di euro destinati alla mobilità nel varesotto. “Il successo dell’iniziativa dimostra la capacità della Lombardia di sviluppare soluzioni innovative per trasformarsi in una vera ‘smart land’,” ha aggiunto Fermi.

Con la realizzazione prevista entro giugno 2026, Saronno si prepara a diventare un esempio di mobilità intelligente e sostenibile, con benefici tangibili per residenti e visitatori.

VARESE – Evolution: Varese Città Giardino

Il progetto ‘Evolution: Varese Città Giardino’, finanziato con 2.255.908 euro e guidato dal Comune di Varese in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, mira a trasformare la mobilità urbana grazie a dati e intelligenza artificiale. Tra le innovazioni proposte, una piattaforma centralizzata raccoglierà e gestirà grandi volumi di dati, migliorando la sicurezza e la gestione del traffico. Il progetto prevede anche l’integrazione di sistemi intelligenti per parcheggi, semafori, mobilità dolce e sicurezza cittadina, offrendo agli utenti un’app per prenotazioni, pagamenti e soluzioni di viaggio personalizzate. Una control room sarà il cuore operativo per coordinare tutte queste attività, rendendo Varese un esempio di mobilità sostenibile e connessa.

BUSTO ARSIZIO – Simba: Sistema integrato per la mobilità

Con un finanziamento di 1.443.250 euro, il progetto ‘Simba’ punta a ottimizzare la mobilità urbana di Busto Arsizio attraverso una piattaforma integrata per il monitoraggio e la gestione del traffico. Grazie alla creazione di un ‘Mobility Control Center’ e di un ‘System Integrator,’ sarà possibile raccogliere e utilizzare in tempo reale i dati provenienti dai dispositivi già presenti sul territorio, che oggi non comunicano tra loro. L’obiettivo è promuovere un sistema di trasporto sostenibile e accessibile, indirizzando i cittadini verso comportamenti virtuosi tramite un approccio digitale e data-driven.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti