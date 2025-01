Cronaca

SARONNO – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Novara, arteria alla periferia nord cittadina dove è stato investito un pedone. L’allarme è scattato quando erano le 19: sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese è arrivata trempestivamente anche una ambulanza della Croce rossa di Legnano e l’auto-infermieristica.

Le cure al ferito, del quale non sono note età e generalità, sono state dunque tempestivo e non è apparso in pericolo, per avendo riportato alcune contusioni. I militari dell’Arma, come prevede la prassi in simili circostanze, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

07012025