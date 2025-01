news

SOLARO – Grande successo per lo spettacolo teatrale organizzato ieri, lunedì 6 gennaio, dal consigliere delegato al tempo libero Davide Panetti. Nella sala polifunzionale di via San Francesco, la compagnia teatrale Artisti Vagabondi ha portato in scena “Disney on Broadway,” una rappresentazione che ha fatto registrare il tutto esaurito.

L’evento, arricchito dalla presenza della Befana in persona, ha incantato grandi e piccini. Al termine della rappresentazione, la protagonista dell’Epifania ha distribuito dolcetti a tutti i bambini presenti, regalando un momento di gioia e condivisione. Immancabile il momento delle foto ricordo con i piccoli spettatori, che hanno avuto l’opportunità di incontrarla da vicino.

